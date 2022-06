Tentative pour lever le voile sur le « procès secret »

Des avocats, notamment ceux de plusieurs médias, se sont démenés lundi matin afin de convaincre la Cour d’appel de lever — en partie — le voile sur ce qui a été appelé le « procès secret » au Québec.

Ils ne sont pas seuls dans leur quête : la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le procureur général du Québec demandent aussi à ce que plus d’informations soient rendues publiques.

L’existence de ce procès fantôme a été révélée en mars, par un jugement de la Cour d’appel, rapporté dans La Presse. La Cour d’appel avait prononcé un arrêt des procédures dans une affaire impliquant un indicateur de police qui, pour une raison inconnue, s’est retrouvé accusé d’un crime.

La Cour était choquée que ce procès se soit tenu dans le plus grand des secrets, sans numéro de cour et sans porter le nom du juge ni des avocats qui ont plaidé l’affaire. On ignore même le district judiciaire où la cause s’est déroulée. Sans ce jugement du plus haut tribunal québécois, l’on n’aurait même pas su qu’il s’était bel et bien tenu.

Les médias ne demandent d’ailleurs pas que le nom de l’indicateur soit révélé, ni des détails permettant de l’identifier. Mais ils exigent plus de transparence puisque la justice doit être rendue de façon publique.

Dans les jours qui ont suivi les révélations de La Presse, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, s’est insurgé et a déposé une requête à la Cour pour plus de transparence.

Le Barreau s’était indigné, tout comme le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner.

« Une aberration »

Lundi, plusieurs avocats ont fait valoir leurs arguments pour que la Cour d’appel rende publiques plus d’informations.

Car garder le tout secret n’est pas susceptible de favoriser la confiance du public envers le système de justice, a plaidé Me Christian Leblanc, notant n’avoir jamais vu pareille situation au cours de sa carrière.

« Un procès secret, c’est une aberration », a-t-il lancé, reprenant ce mot utilisé par la Cour d’appel dans son propre jugement du mois de mars. Il a aussi parlé d’« exagération », car même le district judiciaire est tenu secret.

Il a demandé à la Cour de réviser sa décision, puisque dévoiler le nom du juge et des avocats impliqués ne révélera pas le nom de l’indicateur de police.

L’avocat du Procureur général du Québec a enjoint à la Cour d’appel de faire connaître suffisamment de détails pour que la Cour de première instance puisse « se constituer un dossier ». La population a été choquée, dit-il.

La suite de l’audience en Cour d’appel s’est déroulée à huis clos lundi midi, soit hors de la présence des journalistes. La Cour a ensuite pris l’affaire en délibéré et sa décision sera rendue ultérieurement.