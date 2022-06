Grève des avocats de l’aide juridique

Les syndicats des avocates et avocats de l’aide juridique affiliés à la CSN, dont la convention collective est échue depuis décembre 2019, sont en grève aujourd’hui et demain. Le 24 mai dernier, ils avaient tenu une demi-journée de grève et avaient organisé une manifestation devant le palais de justice de Montréal. Les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont touchées par cette mobilisation.