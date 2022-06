Quoi retenir de la fin de semaine?

Un 14e sacre à Roland-Garros pour Nadal

Dimanche, Rafael Nadal a encore montré pourquoi on le surnomme le « roi de la terre battue » en remportant son 14e tournoi de Roland-Garros, grâce à une victoire contre le Norvégien Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0. Victoire qui le mène au 22e titre du Grand Chelem de sa carrière, et qui creuse encore l’écart avec ses rivaux Djokovic et Federer. À à peine 36 ans, il devient aussi le plus vieux joueur à décrocher le trophée des Internationaux de France.

En conférence de presse d’après-match, l’Espagnol a dévoilé qu’il avait dû recevoir plusieurs injections d’anesthésiants afin de composer avec la douleur dans son pied gauche pendant le tournoi. Face à une telle douleur chronique, le joueur de tennis risque de s’absenter à Wimbledon.

La veille, la Polonaise Iga Swiatek a mis la main sur un deuxième titre aux Internationaux de France. Elle n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, Coco Gauff, en signant une victoire de 6-1, 6-3. Imbattue depuis février, la joueuse de tennis d’à peine 21 ans s’est hissée au premier rang mondial avec ce nouveau titre en Grand Chelem. Par la même occasion, Swiatek a égalé le record de 35 victoires consécutives établi il y a quelques années par Venus Williams.

Du côté des doubles féminins, la finale s’est conclue par une victoire à domicile des Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic face aux Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, leur deuxième titre.