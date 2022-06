Projet Montréal accusé de ralentir l’installation de nouvelles pistes cyclables

Aux abords de l’avenue Girouard, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, des citoyens ont profité du passage des centaines de cyclistes participant au Tour de l’Île dimanche pour se faire entendre. « Des pistes protégées », ont-ils scandé sans relâche. La Ville assure tendre l’oreille.

Le quartier Notre-Dame-de-Grâce, dans l’ouest de l’île, n’a pas vu de nouvelles pistes cyclables pousser sur son territoire depuis au moins une décennie. « On sent que Notre-Dame-de-Grâce est exclu », dénonce Sonya Konzak, son casque vissé sur la tête.

La Ville de Montréal a anticipé cette manifestation en annonçant la veille que 500 000 $ seront alloués au prochain conseil d’arrondissement pour l’adaptation d’un « plan vélo local ».

Les responsables du transport actifs à la Ville de Montréal étaient absents du tour de l’île ce dimanche et n’ont pas pu détailler cette annonce anticipée. L’attachée de presse de la mairesse Valérie Plante, Marikym Gaudreault, assure que « ce montant va notamment permettre de lancer un grand chantier de sécurisation des pistes cyclables. Certaines pistes seront bientôt déplacées en bordure de trottoir et nous ajouterons des bollards sur d’autres pour assurer une circulation plus sécuritaire ».

Cette « sécurisation » des pistes cyclables coincées entre les voitures stationnées et celles en marche préoccupe au plus haut point les manifestants. Plusieurs estiment qu’il s’agit de la première étape pour encourager la pratique du vélo.

« J’ai moi-même été victime d’emportiérage. Ça m’a envoyé à travers la rue. J’avais tellement peur », témoigne Mme Konzak. Ce genre de traumatisme décourage forcément les familles du secteur à envoyer leurs enfants rouler dans la rue, explique-t-elle.

Le premier tour de roue de Projet Montréal, avec le déploiement du REV, a enthousiasmé les adeptes du vélo. Mais depuis sa réélection, l’administration Plante a « freiné » son élan de constructions de nouvelles pistes cyclables, observe Daniel Lambert, porte-parole de la Coalition Vélo Montréal. « On sent qu’on parle moins de vélo. Chaque fois qu’on parle de changement climatique, on ne parle plus de vélos, on parle de l’électrification des transports. […] Il y a 3 % de personnes qui se déplacent quotidiennement à vélo à Montréal. Projet Montréal s’était engagé en 2017 de monter ce 3 % à 15 % en l’espace de deux mandats. Il faut construire beaucoup de pistes cyclables pour y arriver. À ce rythme-là, on va attendre jusqu’en 2090 pour atteindre les objectifs que la Ville s’est donnés. »

Montréal assure que sa « programmation cyclable » dévoilée il y a quelques semaines n’est que le début et que d’autres annonces suivront cet été.

Pour Notre-Dame-de-Grâce, à tout le moins, la Ville prévoit ajouter une piste sur la rue Terrebonne, une traversée sécuritaire pour Décarie et des axes permettant de relier la nouvelle gare Canora au réseau existant.