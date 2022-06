Marche contre la violence à Laval, où l’inquiétude est vive

De nombreuses familles inquiètes par les récentes fusillades qui ont frappé en plein jour le quartier résidentiel où elles demeurent ont pris part à une marche samedi après-midi pour réclamer la fin de la violence armée dans leur quartier, où le sentiment d’insécurité est palpable.

« On se demande qui sera le prochain », lance au Devoir Zaineb Raki, une mère de famille qui a pris part à cette mobilisation samedi avec un jeune enfant, qui se trouvait dans une poussette. « On est là aujourd’hui pour que tout ça s’arrête », ajoute-t-elle.

Une cinquantaine de personnes se sont d’abord rassemblées vers 13 h devant le centre communautaire Raymond-Fortin, situé sur l’avenue Dumouchel, avant d’entamer une marche d’une heure dans les rues du quartier résidentiel vers 13 h 30.

Le choix du lieu pour entamer cette marche n’était d’ailleurs pas anodin : c’est sur le terrain d’un complexe immobilier situé sur ce même boulevard, tout près d’une école primaire, que plusieurs coups de feu ont été tirés le lundi 9 mai vers 14 h 30, peu de temps avant que la cloche sonne pour signaler la fin des cours.

Cet événement, qui n’a fait aucun blessé, a semé l’inquiétude dans ce secteur familial, qui comprend notamment un grand espace vert où s’y amusent au quotidien de nombreux enfants.

« La fusillade, c’était à côté de chez moi. Ce n’est pas facile, je m’inquiète pour mes enfants, soupire Salwa Abouelyzza, une mère de famille qui demeure depuis 10 ans à Laval. On a peur. »

Une situation qui préoccupe le député libéral de Laval-des-Rapides, Saul Polo, qui a pris part à l’organisation de cette marche, baptisée « Ensemble pour la paix », avec le Comité de travail de la Place Saint-Martin. « Ce qu’on dit, c’est que la clé de la solution, c’est la prévention », fait valoir M. Polo, qui déplore une certaine « iniquité » entre les sommes débloquées pour réprimer la violence armée par rapport à celles servant à prévenir celles-ci, notamment en finançant davantage les organismes communautaires.

Une succession d’actes violents

Ce sont d’ailleurs trois fusillades en autant de jour qui sont survenues à Laval le moi dernier, du dimanche 9 mai au lundi 11 mai. « On ne veut pas ça, on veut que ce soit la paix, le calme, pas de violence », insiste Brigitte Lacroix, rencontrée par Le Devoir en avant de cette marche, à laquelle ont pris part plusieurs enfants accompagnés de leurs parents.

« Il faut que les différents paliers de gouvernement bougent pour qu’on puisse se sentir en sécurité dans notre quartier », réclame d’ailleurs la directrice générale de l’organisme Loisirs Renaud-Coursol, Lucie Lanthier.

Photo: Zacharie Goudreault Le Devoir

Cette dernière estime notamment que des investissements sont nécessaires pour aménager de nouvelles infrastructures sportives et communautaires, dans une optique de prévention de la violence. D’autres parents réclament pour leur part une augmentation de la présence policière dans leur quartier afin qu’ils s’y sentent plus en sécurité.

« On aimerait bien qu’il y ait plus de patrouilles qui circulent », réclame Zaineb Raki. Ainsi, estime-t-elle, tant elle que ses enfants se sentiraient plus en sécurité.