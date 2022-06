Quoi surveiller en fin de semaine ?

Manifestation contre le 3e lien

Le controversé troisième lien entre Québec et Lévis sera au cœur d’une manifestation qui se déroulera dimanche à 13 h dans la Vieille Capitale. Plusieurs groupes, dont des organismes communautaires et environnementaux, et des partis politiques marcheront contre la mise en œuvre de ce projet.

La nouvelle mouture du troisième lien a été présentée en avril. Le projet compterait maintenant deux tubes distincts qui relieraient les deux rives. Le maire de Québec, Bruno Marchand, n’est pas un partisan de ce lien routier, lui qui s’est récemment dit favorable à un moratoire sur l’ajout de nouvelles autoroutes.