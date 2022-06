La réforme sur le statut de l’artiste adoptée

Jour « historique » pour le milieu de la culture : après des années d’attente, la réforme du statut de l’artiste a finalement été adoptée vendredi à l’Assemblée nationale, ce que plusieurs croyaient impossible il y a encore quelques semaines.

Déposé en avril par la ministre de la Culture, Nathalie Roy, le projet de loi 35 était destiné à mourir au feuilleton, alors que la dernière session parlementaire avant les élections s’achève à la mi-juin. Mais le gouvernement Legault et les oppositions s’étaient exceptionnellement entendus pour étudier le projet de loi sur la Commission de l’économie et du travail, plutôt que sur la Commission de la culture et de l’éducation, ce qui a considérablement accéléré le processus législatif.

La réforme du statut de l’artiste a au bout du compte été adoptée à l’unanimité vendredi au Salon bleu, au grand bonheur des associations et des syndicats d’artistes. La nouvelle loi prévoit des protections supplémentaires pour les artistes, notamment en élargissant l’accès au Tribunal administratif du travail et en intégrant de nouvelles dispositions pour lutter contre le harcèlement de tout genre en milieu professionnel.

Cette large refonte du statut de l’artiste s’étend aussi aux écrivains et aux artistes visuels, qui étaient jusqu’alors sous le joug d’une loi avec beaucoup moins de mordant sur les conditions de travail que les artistes des arts de la scène et de l’audiovisuel. Concrètement, les écrivains et les artistes visuels pourront dorénavant souscrire à des conventions collectives, plutôt que de négocier à la pièce avec leur éditeur ou leur producteur pour établir leurs conditions.

Les éditeurs avaient exprimé des craintes quant à l’instauration de ce nouveau rapport de force dans l’industrie littéraire il y a quelques semaines, mais les députés ont tout de même cru bon légiférer en ce sens.

À noter par contre que la nouvelle loi ne touche pas, comme l’auraient souhaité le Parti libéral et Québec solidaire, aux journalistes indépendants, des pigistes qui font pourtant face à des réalités semblables à celles des artistes.

La réforme du statut de l’artiste a toutefois été amendée pour serrer la vis aux producteurs qui ne sont pas membres d’une association et qui usent de stratagèmes fiscaux pour ne pas rendre leur dû aux artistes.

Il est également précisé dans le texte législatif qui vient d’être voté que le gouvernement devra déposer un rapport dans cinq ans afin de se soupeser les conséquences de la nouvelle loi.