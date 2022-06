Quoi surveiller aujourd’hui ?

PCC : sprint pour faire le plein de membres

Les candidats à la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) ont jusqu’à vendredi pour vendre des cartes de membre à des partisans. Au-delà de cette date limite, les adhérents ne pourront pas voter pour leur favori lors du scrutin interne du 10 septembre prochain.

Les instances de la formation politique doivent vérifier l’admissibilité des nouveaux membres et leur envoyer un bulletin de vote. Parmi les candidats sur les rangs, on compte Jean Charest et Pierre Poilievre, que plusieurs donnent favori.