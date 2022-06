Non à un syndicat dédié aux psychologues du réseau public, dit Carmant

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a balayé du revers de la main jeudi la demande des psychologues du réseau québécois qui réclament leur propre syndicat. Ces professionnels estiment pourtant qu’il s’agit de « la solution » pour attirer et retenir les psychologues dans le secteur public et ainsi réduire les listes d’attente en santé mentale.

La création d’un syndicat n’est « pas sur la table pour le moment », a affirmé le ministre Carmant. « On veut que [les psychologues] travaillent avec nous et on veut améliorer les services », a-t-il ajouté, lors d’un point de presse sur un autre sujet. L’élu a toutefois souligné l’importance de valoriser le rôle de ces professionnels en favorisant leur autonomie professionnelle.

Ce refus du gouvernement équivaut à dire qu’il « n’est pas si important d’avoir des psychologues au public », se désole Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois (CPRPQ). « Sans la création d’un syndicat, on n’arrivera pas à augmenter le nombre de psychologues dans le réseau qui est en diminution », dit-elle.

À l’heure actuelle, les psychologues du réseau public sont syndiqués avec une centaine d’autres corps de métier. Il est donc difficile pour eux de faire valoir les enjeux spécifiques à cette profession, explique Mme Gauthier. « On est les seuls dans le syndicat qui ont un doctorat obligatoire ce qui fait qu’on commence à travailler vers 30 ans, souligne la psychologue. Il doit y avoir un ajustement salarial. »

L’écart de salaire entre le secteur public et privé crée un véritable « exode » hors du réseau, déplore Karine Gauthier. « Plus nos collègues s’en vont vers le privé, plus la charge devient lourde, plus c’est démoralisant et plus les psychologues ressentent un manque de reconnaissance », expose-t-elle.

D’ici 2023, la CPRPQ prévoit un manque de 895 psychologues dans le réseau québécois. Dimanche dernier, l’association a d’ailleurs organisé une manifestation à Montréal, afin de lancer un cri du cœur.

Des besoins « criants »

Selon Karine Gauthier, les besoins actuels en santé mentale sont « criants ». Au sein du réseau public, les délais d’attente avant de pouvoir rencontrer un psychologue vont de 6 à 24 mois, souligne-t-elle. « Il y a une crise de santé mentale, dit Mme Gauthier. Mais c’est comme si le ministre Carmant refuse de le voir. »

Quelque 20 000 personnes attendent pour obtenir des services en santé mentale dans le réseau québécois. Mais ce chiffre est une sous-estimation, nuance Karine Gauthier. Il exclut les personnes qui refusent de se mettre sur une liste d’attente, car elles « savent déjà qu’elles n’auront pas les services dont elles ont besoin », dit la psychologue.

Avec Violette Cantin