Quoi surveiller aujourd’hui ?

Sommet de la Terre à Stockholm

Cinquante ans après avoir accueilli une rencontre historique qui allait faire poindre l’idée du droit à un environnement sain, la ville de Stockholm, en Suède, est l’hôte du Sommet de la Terre. L’événement, qui rassemble des dirigeants d’un peu partout sur la planète, se déroule jusqu’à vendredi.

Parmi les personnalités présentes, on note entre autres le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et l’envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry. La rencontre doit notamment se pencher sur l’urgence de l’action face au changement climatique et sur les conséquences de la pandémie de COVID-19.