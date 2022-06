Bouchard croit que la souveraineté est la solution contre les chicanes avec Ottawa

La souveraineté du Québec demeure la solution contre les chicanes avec le gouvernement fédéral, a déclaré mercredi l’ex-premier ministre Lucien Bouchard.

M. Bouchard était présent à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’inauguration d’une statue commémorant la contribution à la société québécoise de Jacques Parizeau, qui a été ministre des Finances et premier ministre.

Après la cérémonie, à laquelle le premier ministre François Legault et les chefs des autres partis politiques ont participé, M. Bouchard, qui a été chef du gouvernement pendant cinq ans, estime que le projet souverainiste a encore sa raison d’être, malgré la défaite du référendum de 1995.

« C’est dans le cœur d’un grand nombre de Québécois encore, pas une majorité, et dans le mien aussi, a-t-il dit aux journalistes. J’ai toujours pensé, je suis convaincu que c’est toujours la solution. Je regrette beaucoup qu’on ne l’ait pas adopté à l’époque. Je respecte la décision populaire. Mais c’est la solution. »

Selon M. Bouchard, qui a succédé en 1996 à la tête du gouvernement et du Parti québécois (PQ), des relations épanouissantes sont presque impossibles avec le gouvernement fédéral dans sa forme actuelle.

« Voyez les sempiternelles chicanes ici et là, entre le Québec et le fédéral, a-t-il dit. Tout devient un problème dans la gestion de l’État québécois à cause de ces relations difficiles. »

M. Bouchard n’a pas voulu se prononcer sur les chances de M. Legault de récupérer les pouvoirs en immigration qu’il réclame au gouvernement fédéral.

« Regardez l’histoire des premiers ministres du Québec, a-t-il dit. Il n’y en a pas beaucoup qui ont récupéré des pouvoirs. On en a plus souvent perdu que gagné. En particulier avec deux référendums qui nous ont fait perdre des pouvoirs parce qu’on avait perdu deux référendums. »

D’autres détails suivront.