Le Canadien prolonge le contrat de Martin St-Louis pour trois saisons

Le Canadien a consenti un contrat de trois saisons à Martin St-Louis, retirant du même coup l’étiquette intérimaire accolée à son poste d’entraîneur-chef de l’équipe montréalaise, a confirmé le directeur général Kent Hughes mardi matin.

St-Louis avait été nommé entraîneur-chef par intérim le 9 février, en remplacement de Dominique Ducharme. Sous sa gouverne, l’équipe a présenté un dossier de 14 victoires, 19 revers et quatre défaites en prolongation. Le Canadien a tout de même terminé au 32e et dernier rang du circuit Bettman en vertu d’une piètre fiche de 22-49-11.

« Martin possède des qualités indéniables de leader, en plus d’être un excellent communicateur et un passionné de hockey. Il possède un bagage d’expérience et une compréhension très approfondie de notre sport. Son arrivée à la barre de l’équipe a insufflé une énergie nouvelle à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l’idée qu’il continue de guider notre équipe dans les années à venir », a mentionné Hughes par voie de communiqué.

OFFICIEL : Martin St-Louis est le 32e entraîneur-chef de l'histoire des Canadiens#GoHabsGo https://t.co/R5ZskUkMmT — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 1, 2022

Avant de devenir entraîneur, St-Louis a connu une illustre carrière de joueur, amassant 1033 points (391 buts, 642 passes) en 1134 matchs avec les Flames de Calgary, le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York. Le Québécois âgé de 46 ans a aussi obtenu 90 points (42 buts, 48 passes) en 107 parties éliminatoires et a remporté la coupe Stanley avec le Lightning en 2004.

St-Louis rencontrera les membres des médias par visioconférence vers 10 h ce matin.