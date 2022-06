Quoi surveiller aujourd’hui ?

Logements abordables

Un mois avant la période intensive des déménagements, l’administration de Valérie Plante doit annoncer mercredi une « offensive majeure » pour le développement de logements abordables à Montréal.

La mairesse sera de cette annonce, tout comme le vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, Benoit Dorais. Déjà, mardi, on annonçait le lancement de la construction d’une coopérative de 169 logements sociaux et abordables dans l’arrondissement de Saint-Laurent.