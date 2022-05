Lancement des travaux pour un projet de 169 logements sociaux et abordables dans Saint-Laurent

Une coopérative de 169 logements sociaux et abordables, actuellement en construction dans l’arrondissement de Saint-Laurent, devrait accueillir ses premiers locataires d’ici 2025, soit 10 ans après l’annonce initiale de ce projet de coopérative d’habitation.

Sur un vaste terrain situé en face du boulevard Marcel-Laurin, une pelle mécanique s’active à creuser la fondation de ce futur bâtiment, qui totalisera huit étages. Le lieu choisi est actuellement difficile d’accès en transport en commun à partir du cœur de la métropole. Cet enjeu est toutefois en voie de se résorber avec l’arrivée de la future station Bois-Franc du Réseau express métropolitain (REM), qui a stimulé la construction de nombreux immeubles à logements dans ce secteur, qui est aussi voué à accueillir une école, éventuellement.

« Les gens qui vont loger dans ce quartier auront accès à tous les services dont ils auront besoin », a d’ailleurs assuré mardi le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, qui s’attend à ce que 15 000 citoyens viennent s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour de cette future gare de train léger.

C’est donc au milieu de cette effervescence immobilière que l’élu d’opposition a pris part, mardi avant-midi, à une conférence de presse aux côtés de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, concernant le lancement des travaux de la Coopérative d’habitation laurentienne, dont le coût est évalué à près de 65 millions de dollars. La Ville et l’ensemble des 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) y contribuent à hauteur de 28,3 millions, tandis que Québec y consacre plus de 11,1 millions par le biais du programme AccèsLogis et qu’Ottawa accorde 6,7 millions à ce projet. Ce dernier bénéficie également d’un prêt hypothécaire contracté par la coopérative et garanti par la Société d’habitation du Québec (SHQ).

« Le chemin a été parfois long, mais cette pelletée de terre est la preuve aujourd’hui que notre engagement et notre ténacité ont porté fruit », a réagi mardi la présidente de la Coopérative d’habitation laurentienne, Rosine Chuedo, qui milite pour ce projet depuis sept ans.

Loger les familles

Une des particularités du projet est qu’il comprendra une cinquantaine de logements familiaux comptant de trois à cinq chambres à coucher. Des logements qui se font de plus en plus rares dans la métropole, où les appartements de petite taille ont la cote dans les nouvelles constructions.

« Ça s’inscrit entièrement dans notre volonté d’offrir de l’habitation de toutes sortes pour pouvoir garder nos familles à Montréal », a souligné Mme Plante au sujet de l’inclusion de logements de grande taille dans ce projet.

Ce sont par ailleurs 135 de ces 169 logements, soit 80 % des unités prévues, qui seront éligibles au Programme de supplément au loyer de la SHQ. Comme c’est le cas dans des logements sociaux, les locataires de ces logements pourront débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Le reste du loyer mensuel sera assumé par Québec et par la Ville.

La construction de cette coopérative nécessitera 30 mois de travaux, a indiqué le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais. Ce bâtiment devrait donc accueillir ses premiers locataires d’ici 2025, a-t-il précisé au Devoir en marge de cette conférence de presse.

Ce projet de coopérative avait d’abord été lancé en 2015 grâce à une mobilisation du milieu communautaire. « C’est vrai que ça prend du temps. Un projet d’habitation peut prendre en général entre trois et six ans, mais parfois, c’est encore plus long quand il y a des sommes à amasser », a reconnu Mme Plante mardi. Les coûts de construction à la hausse et la hausse de la valeur foncière des terrains « sont tous des éléments qui font en sorte que ça demande beaucoup de patience pour les organismes communautaires et les groupes de ressources techniques à faire les montages financiers pour faire en sorte que les projets se réalisent », a-t-elle convenu.

Au centre-ville, la coopérative d’habitation de la Montagne verte a pour sa part accueilli ses premiers locataires dans les dernières semaines, 16 ans après que ce projet de 136 logements ait d’abord été annoncé, en 2006. La Ville espère toutefois que ses discussions avec le gouvernement du Québec permettront à l’avenir d’accélérer la construction de logements sociaux dans la métropole, a fait valoir Benoit Dorais.