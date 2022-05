Rapport sur les inconduites sexuelles dans l’armée

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour présenteront ce midi le rapport final de l’examen externe complet et indépendant sur le harcèlement sexuel et l’inconduite sexuelle au sein du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes (FAC). Elles seront accompagnées du général Wayne Eyre, chef d’état‑major de la Défense, et du sous‑ministre de la Défense nationale, Bill Matthews.

En décembre, la ministre Anand avait présenté au nom du gouvernement canadien des excuses officielles aux victimes d’inconduite sexuelle au sein des FAC et du ministère de la Défense nationale.