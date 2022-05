Quoi retenir de la fin de semaine?

Clôture du Festival de Cannes

Le président du jury, Vincent Lindon, qui embrasse sur la bouche Carole Bouquet ou encore le réalisateur polonais Jerzy Skolimowski, qui remercie les ânes de son film : la cérémonie de clôture du 75e Festival de Cannes a donné lieu à des moments inattendus.

Déjouant bien des prédictions, la convoitée Palme d’or a couronné samedi Triangle of Sadness du Suédois Ruben Östlund, film désopilant sur une Croisière en folie, pétri d’effets spectaculaires et de gags. Il s’agit d’une deuxième palme pour le corrosif cinéaste, après The Square, en 2017.

Dans une sorte de Titanic inversé, où les plus faibles ne sont pas forcément les perdants, le film décortique les ressorts de classe de fond en comble : les riches contre les pauvres, mais aussi les hommes contre les femmes, et les Blancs contre les Noirs. « Nous voulions que le film apporte du plaisir au public et le fasse réfléchir », a précisé l’heureux lauréat.