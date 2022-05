La police accusée de ne pas avoir été préparée à l’élection de la première femme à la tête du Québec

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ) n’étaient pas du tout préparés à l’élection historique de la première femme à la tête de l’État québécois en 2012, a martelé Me Virginie Dufresne-Lemire lors de ses plaidoiries dans la poursuite civile contre les deux forces policières.

Le soir du 4 septembre 2012, la cheffe du Parti québécois (PQ), Pauline Marois, a remporté l’élection. Un tireur a ouvert le feu dans la salle de spectacle du Métropolis, à Montréal, le lieu de rassemblement des troupes péquistes.

Richard Henry Bain a tué un technicien de scène, Denis Blanchette, et blessé sévèrement son collègue Dave Courage.

Mais plusieurs autres personnes ont subi de graves blessures psychologiques, a soutenu Me Dufresne-Lemire, qui représente quatre survivants de l’attentat dans une poursuite intentée contre la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

La sécurité était déficiente ce soir-là, les deux forces policières n’étaient pas coordonnées — « il n’y avait pas de collaboration », a-t-elle plaidé — et la planification pour la protection des lieux et de Mme Marois était insuffisante, a dénoncé l’avocate. Les policiers n’ont pas effectué d’analyse pour prévoir ce qui pouvait se passer si Mme Marois était élue, devenant la première femme à occuper ce poste.

Pourtant, c’était un « événement public, ouvert et historique ».

Les forces policières ont commis des fautes « sans précédent », de l’avis de Me Dufresne-Lemire.

Sans oublier qu’il n’y avait pas de policiers à l’arrière du Métropolis, là où Richard Henry Bain est entré, a-t-elle dénoncé. Même lui a déclaré, après l’attaque, qu’il n’y avait pas de sécurité, a-t-elle plaidé.

« Fautes » dommageables

De plus, il y avait eu des menaces à l’encontre de Mme Marois — six, dont une particulièrement inquiétante — et la police n’a pas ajusté ses plans.

En raison de ces « fautes », ses clients ont subi des dommages — ils ont témoigné de problèmes de drogue et d’alcool déclenchés par l’attentat, ainsi que de détresse et d’anxiété — pour lesquels ils réclament chacun 125 000 $ ainsi que 100 000 $ en dommages punitifs. L’un d’eux s’est retrouvé sans abri, un autre a fait une tentative de suicide. Ils ont témoigné d’années gâchées, d’avoir perdu leur vie, leurs amis, leur sérénité.

Les plaidoiries dans ce procès, qui a commencé à la fin du mois de mars, doivent se poursuivre vendredi.