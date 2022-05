G7 sur le climat

Une réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l’énergie et de l’environnement se déroule jeudi et vendredi à Berlin, en Allemagne. Les deux ministres canadiens dont le portefeuille touche ces dossiers, Steven Guilbeault et Jonathan Wilkinson, seront de la partie.

Parmi les dossiers que les deux ministres comptent mettre en avant, notamment lors de rencontres bilatérales, on compte la conservation et la restauration de la biodiversité, l’utilisation du plastique et le financement de la lutte contre le réchauffement climatique.