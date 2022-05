L’homme ayant attaqué une fillette à Montréal est non criminellement responsable, conclut un expert

Un expert qui a examiné le jeune homme accusé d’avoir violemment battu une fillette en pleine rue à Montréal a conclu qu’il n’est pas criminellement responsable de ses gestes en raison de troubles mentaux.

Tanvir Singh, âgé de 21 ans, a notamment été accusé de voies de fait graves et de possession d’une arme dans un dessein dangereux.

En mars, il aurait attaqué et causé des blessures à la tête et au visage d’une enfant de 10 ans, alors qu’elle rentrait chez elle sur l’heure du midi, dans le quartier Pointe-aux-Trembles de Montréal. Des passants étaient intervenus et la police avait arrêté l’accusé sur les lieux, peu après l’attaque.

Selon la police, la fillette avait été gravement blessée, mais sa vie n’était pas en danger. Son identité est protégée par ordre de la Cour.

Mercredi matin, la procureure de la Couronne et celle de la défense sont allées devant une juge avec le rapport d’un expert de l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel.

Celui-ci conclut à la non-responsabilité criminelle de l’accusé, mais la procureure de la Couronne, Me Annabelle Sheppard, a indiqué qu’elle devait l’étudier plus en profondeur avant de le déposer formellement au dossier de la Cour.

Une conclusion de non-responsabilité criminelle signifie que l’accusé n’était pas capable de distinguer le bien du mal au moment des faits reprochés. Cela ne signifie pas qu’il sera remis en liberté : il est habituellement décidé de le garder dans un établissement psychiatrique pour y recevoir des soins.

Le jeune homme avait auparavant été jugé apte à subir un procès criminel.

Le Tribunal devrait décider de son sort quand il reviendra à la Cour le 7 juin prochain au palais de justice de Montréal.