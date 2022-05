Les demandeurs d’asile auraient dû avoir accès aux garderies subventionnées

Ils jouaient le tout pour le tout et crient maintenant victoire : les demandeurs d’asile à qui le gouvernement refusait l’accès aux services de garde subventionné auraient dû y être autorisés. La Cour supérieure s’est en partie rangée du côté de leur plaidoyer en reconnaissant qu’ils devaient avoir le droit d’envoyer leurs enfants dans une garderie à 8,50 $ par jour et que le ministre n’avait pas les pouvoirs pour réinterpréter un article du règlement sur les services de garde.

« [Le Tribunal] déclare que l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite a été adopté sans habilitation législative et est par conséquent ultra vires et nul », a conclu le juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure. Ce dernier rejette toutefois les arguments de la partie demanderesse en ce qui a trait au caractère discriminatoire de la situation.

En 2018, Luc Fortin, le ministre libéral de la Famille de l’époque, avait décidé de réinterpréter l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, qui ouvrait jusque-là les portes des garderies subventionnées à une personne titulaire d’un « permis de travail et [qui] séjourne au Québec principalement afin d’y travailler ». Du jour au lendemain, les demandeurs d’asile s’étaient ainsi retrouvés exclus de cette définition car le gouvernement ne considérait plus qu’ils étaient ici « principalement » pour travailler.

Tous les demandeurs d’asile avaient donc perdu ce précieux droit qui leur permettait de travailler et gagner décemment leur vie, avait fait valoir une coalition d’organismes réunie au sein du Comité accès garderie. Cela avait également généré des situations absurdes, comme dans le cas d’un couple qui avait pu envoyer son premier enfant dans une garderie subventionnée mais pas son deuxième, pourtant né au Canada, comme l’avait rapporté Le Devoir.

Selon Maryse Poisson, directrice des initiatives sociales pour le Collectif Bienvenue et membre du Comité accès garderie, cette disposition qui empêchait les demandeurs d’asile d’avoir accès aux garderies à tarif réduit compliquait l’accès à l’emploi et à la francisation en plus d’avoir « des effets délétères pour les enfants ».

Plus de détails suivront.