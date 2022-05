L’enfant recherchée a été retrouvée dans les Laurentides

La petite fille de trois ans ayant fait l’objet d’une alerte Amber dans la nuit de mardi à mercredi a été retrouvée saine et sauve, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ).

C’est la force policière provinciale qui a déclenché l’alerte vers 3 h du matin. La SQ indiquait alors que l’enfant avait été enlevée dans les Laurentides.

L’#AlerteAMBER visant à retrouver une jeune fille de 3 ans est levée. L’enfant et la suspecte ont été retrouvées saines et sauves dans le secteur de Sainte-Adèle.

L’enquête se poursuit. La jeune fille a été prise en charge par des membres de sa famille. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) May 25, 2022

Environ deux heures plus tard, elle signalait la bonne nouvelle : l’enfant et la suspecte avaient été retrouvées saines et sauves dans les environs de Sainte-Adèle.

L’enquête policière se poursuit, a fait savoir la SQ.

L’enfant a été accueillie par des membres de sa famille.