Quoi surveiller aujourd’hui ?

George Floyd, deux ans plus tard

« I can’t breathe. » Le 25 mai 2020, à Minneapolis, George Floyd, 46 ans, mourait le cou écrasé sous le genou du policier Derek Chauvin. L’événement, filmé par des témoins, allait déclencher d’abord de nombreuses manifestations puis un véritable mouvement social.

Deux ans plus tard, M. Chauvin et ses coéquipiers ont tous fait face à la justice d’une façon ou d’une autre. Derek Chauvin a été reconnu coupable et condamné à 22 ans et demi de prison. Il y a quelques semaines, il a toutefois interjeté appel de sa condamnation.