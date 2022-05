Près de 132 000 clients toujours privés de courant au Québec

Près de 132 000 clients étaient privés de courant mardi matin au Québec alors que le bilan en Ontario s’élevait à 220 000, dans la foulée des orages violents de samedi.

Au pire de la tempête, 550 000 clients d’Hydro-Québec avaient été privés de courant. Mardi matin, la majorité des pannes se trouvaient encore dans la région des Laurentides où le bilan, vers 10 h 30, s’élevait à un peu plus de 71 000 abonnés sans électricité, comparativement à un peu plus de 33 000 dans Lanaudière et à un peu plus de 25 000 en Outaouais.

« La majorité de clients devrait retrouver le service aujourd’hui « selon le compte Twitter d’Hydro-Québec qui estime « qu’il restera après demain autour de 30 000 clients pour lesquels les travaux pourraient être plus longs. »

Quelque 700 équipes sont sur le terrain mardi, dont des équipes d’entrepreneurs venues prêter main-forte à celles d’Hydro-Québec.

La tâche est compliquée pour Hydro-Québec, alors que la ligne d’orages violents a frappé une bande de territoire de 300 kilomètres de long par 100 kilomètres de large, une ampleur rarement vue, selon le vice-président aux opérations et à la maintenance chez Hydro-Québec, Régis Tellier.

Celui-ci a expliqué lundi que les vents et les rafales « ont tourné autour de 150, 160 km/h » et qu’avec des vents d’une telle vélocité, « l’infrastructure ne tient pas ».

M. Tellier a ensuite expliqué que non seulement les fils peuvent être dangereux, mais que des transformateurs qui tombent au sol contiennent des huiles qu’il faut éviter.

10 victimes en Ontario et au Québec

En Ontario, une dixième victime s’est ajoutée, hier, au bilan des violents orages dans les deux provinces.

Il s’agit d’un homme de 61 ans de Lakefield, en Ontario, qui serait mort lors de la chute d’un arbre durant la tempête, selon les policiers de Peterborough.

Jusqu’ici, on dénombre neuf décès en Ontario et un au Québec.

187 poteaux se sont effondrés à Ottawa

Mardi matin, Hydro Ottawa signalait qu’environ 74 000 clients étaient toujours sans électricité, tandis que le fournisseur provincial Hydro One comptait plus de 148 000 clients toujours touchés par des pannes.

Dans la capitale nationale, le directeur général d’Hydro Ottawa Bryce Conrad a déclaré lundi que son système de distribution avait été « écrasé », notant que les 187 poteaux qui se sont effondrés pendant la tempête dépassent non seulement le nombre qui s’effondre habituellement en une année, mais il est également plus élevé que le nombre qui est tombé pendant la tempête de verglas de 1998 et les tornades de 2018.

Le vice-président aux opérations et à la maintenance chez Hydro-Québec, Régis Tellier, a également indiqué, lundi, que cette tempête n’a rien à voir avec ce à quoi on est habitués, même durant les épisodes de verglas : « On est habitués de voir des branches, des morceaux d’arbre, mais là ce sont vraiment des troncs, des 50, 60 centimètres. » Il a ajouté que le chaos complique aussi l’accès aux sites des pannes puisque des routes sont encore bloquées. « Et même quand on va rebrancher des artères principales, on va découvrir d’autres endroits (en panne) », a ajouté M. Tellier.

Il a précisé que lundi les équipes étaient sur le terrain pour reconstruire. « On va planter des poteaux, repasser des fils. C’est vraiment notre priorité de la journée : être capable de rétablir le plus rapidement possible le plus grand nombre de clients. »

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a dit croire, lundi en conférence de presse, que le rétablissement du service aux clients qui seront toujours dans la noirceur une fois atteint les 80 % d’abonnés rétablis risque d’être plus long : « On entre dans des travaux plus majeurs pour le rétablissement. Donc plus on va, plus c’est difficile d’aller chercher la clientèle supplémentaire pour le rétablissement. »

« Pour la suite, ça va être un peu plus long parce qu’on est en fin de ligne avec des travaux plus majeurs. »

Régis Tellier abondait dans le même sens : « Ici, dans les Hautes-Laurentides, on entre vraiment dans des milieux très boisés, très complexes, parfois en arrière-lots, derrière les maisons. Il y a des piscines qui ont été touchées, parfois des équipements des propriétaires. Il faut être capable de libérer ça pour avoir accès. »

Tant le ministre Julien que M. Tellier ont rappelé qu’il est important de ne pas s’approcher des fils électriques tombés au sol et de laisser ses équipes travailler.

Pour ceux qui sont privés d’électricité, des centres de services aux sinistrés sont ouverts dans les régions qui ont été impactées par les orages violents.

Des vents forts ont été enregistrés à plusieurs endroits, notamment sur le lac Memphrémagog avec des rafales allant jusqu’à 151 km/h, à Trois-Rivières avec des pointes à 96 km/h et à Gatineau jusqu’à 90 km/h, samedi en fin d’après-midi.