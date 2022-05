Des pannes d’électricité qui perdurent

Bien que des milliers de foyers aient retrouvé l’électricité après les pannes majeures causées par une violente tempête samedi, de nombreux foyers sont encore plongés dans le noir.

Lundi soir, plus de 75 000 clients dans les Laurentides, plus de 45 000 dans Lanaudière et plus de 29 000 en Outaouais n’avaient toujours pas retrouvé l’électricité.