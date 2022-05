Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

Des orages violents

Dix personnes ont perdu la vie, et des dizaines de milliers de foyers ont manqué d’électricité à la suite de violents orages qui ont déferlé sur l’Ontario et le Québec, samedi. Plusieurs municipalités ont aussi rapporté des arbres tombés et des bris.

Au Québec, au plus fort de la tempête, plus de 550 000 clients étaient privés d’électricité, a indiqué Hydro-Québec. En Ontario, le service d’électricité n’avait toujours pas été rétabli dimanche soir pour 221 000 clients d’Hydro One.

Environ 80% des clients privés d’électricité devaient être de nouveau raccordés au réseau d’ici la fin de la journée, a estimé le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, en conférence de presse lundi matin.

De forts vents ont été enregistrés en Ontario et au Québec. Sur le lac Memphrémagog, des rafales ont atteint 151 km/h et, à Trois-Rivières, jusqu’à 96 km/h. Quant à l’Ontario, dans la région de Waterloo, des pointes à 132 km/h ont été observées.