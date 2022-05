Un coup de vent qui laisse des cicatrices

André Lanctôt entasse ce lundi les débris éparpillés sur son terrain et rafistole son toit arraché par la tempête de samedi dernier. Il fait partie des centaines de sinistrés de la tempête qui a fait neuf morts et privé des dizaines de milliers de foyers d’électricité en Ontario et au Québec, samedi.

De sa demeure de Sainte-Anne-des-Plaines, au nord de Montréal, M. Lanctôt explique comment il a vu arriver la tempête dans le champ devant chez lui.

« Ça a commencé, il faisait noir, mais pas tant que ça. […] Puis, j’ai vu un espace de nuage opaque brun, au ras du sol, de la couleur de la terre, qui était justement rempli de terre. Ç’a s’en venait vite. D’un coup, tous mes meubles de patios ont levé et parti au vent en même temps. Je capotais. »

Sa fille, partie quelques minutes plus tôt de chez lui, l’appelle alors paniquée. La voiture devant elle venait de se renverser et les poteaux électriques s’effondraient un à un aux alentours.

Tous finalement sains et saufs, ils s’en sortent avec une frousse et un été de rénovation devant eux. « On est habitué aux coups de vent on est dans la plaine. Mais je n’ai jamais vu ça aussi fort. Le son que ça faisait. C’était épeurant. »

Une fois le vent calmé à peine quelques minutes plus tard, « j’ai vu mon voisin qui s’en venait avec son tracteur qui grattait dans la rue… Mon toit », raconte André Lanctôt. « Sur le coup je n’ai pas compris tout de suite. Je suis sorti et là j’ai vu que tout était arraché. »

La tempête a laissé des cicatrices bien visibles dans le voisinage. Non loin, le silo de béton de Pierre Chaumont a été soufflé sur le toit de sa grange qui a ainsi été détruite. « Ma grange s’est levée et s’est déplacée de deux pieds, ajoute-t-il au Devoir. Il n’en fallait pas beaucoup pour qu’elle parte carrément au vent. Ça fait 100 ans qu’elle est là. » Des blocs de béton projetés aux alentours témoignent de la force du vent.

D’intenses rafales entre 100 km/h et 130 km/h ont été enregistrées à plusieurs endroits samedi en fin d’après-midi, de Windsor en Ontario jusqu’à Québec.

Des centaines d’arbres ont été arrachées ou abîmées tout au long du parcours de l’orage. Dans Lanaudière, deux écoles ont été endommagées par les intempéries, soit l’école Sainte-Bernadette de Notre-Dame-de-Lourdes et l’école Saint-Alphonse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Des arbres centenaires y ont été déracinés et plusieurs demeures ont été gravement endommagées.

Le raccordement en cours

Au plus fort de la tempête, plus de 550 000 foyers ont été plongés dans le noir, samedi soir.

En conférence de presse lundi matin, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a affirmé que 227 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant selon le plus récent bilan dont il disposait. Plus de 60 % des clients de la société d’État qui ont perdu l’électricité au cours du week-end en raison des orages et des vents violents avaient donc de nouveau accès au courant.

Environ 80 % des clients privés d’électricités devraient être de nouveau raccordés au réseau d’ici la fin de la journée, a estimé le ministre. Il a précisé que les équipes d’Hydro-Québec étaient appuyées par des collègues du Nouveau-Brunswick, et entraient maintenant dans une phase de travaux plus importants, ce qui fait en sorte qu’il est plus long de rebrancher certains clients au réseau.

« Ça l’a frappé très large, 100 kilomètres de large sur 300 kilomètres de long », a constaté le ministre. « Il y a beaucoup d’arbres sur les infrastructures. C’est beaucoup plus lourd […] Il y a 15 000 interventions à faire. »

Hydro-Québec rappelle qu’il est important de ne pas s’approcher des fils électriques tombés au sol et qu’il est préférable de laisser ses équipes travailler.

Le coût pour les Québécois de cette tempête sera évalué a posteriori, d’ici quelques mois.

Un phénomène rarissime

Les experts assimilent cette tempête à un phénomène de « Derecho ». Assez courant dans le Midwest américain et au sud de l’Ontario, cette ligne orageuse particulièrement violente et rapide ne frappe le Québec qu’une fois aux dix ans, en moyenne.

« Le dernier Derecho a frappé le Québec dans la nuit du 4 au 5 juillet 1999 », précise Antoine Petit, météorologue pour Environnement Canada.

« Difficile », selon lui, de tracer un lien entre cet événement météo extrême et le réchauffement climatique, tant les occurrences sont rares.

Les données radar permettent par ailleurs de croire de façon « assez certaine » qu’une tornade a frappée près de Rawdon, dans Lanaudière « juste avant que le Derecho n’arrive », selon M. Petit. Des équipes sont présentes sur place pour vérifier cette affirmation.