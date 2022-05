Orages violents au Québec et en Ontario: cinq morts, dégâts et pannes d’électricité

Cinq personnes sont mortes et des dizaines de milliers demeurent privées d’électricité à la suite des violents orages qui ont balayé l’Ontario et le Québec, samedi.

La police de Gatineau a indiqué qu’une femme de 51 ans est décédée lorsque le bateau dans lequel elle se trouvait a chaviré dans la rivière des Outaouais près de Masson-Angers, lors de la tempête de samedi.

Un homme de 44 ans avait été tué dans le Greater Madawaska, à l’ouest d’Ottawa, après avoir été frappé par la chute d’un arbre, selon la Police provinciale de l’Ontario, tandis que la police d’Ottawa a déclaré qu’une personne était décédée dans l’ouest de la ville, sans donner de détails.

Une femme dans la soixantaine a été tuée par la chute d’un arbre alors qu’elle se promenait à Brampton, à l’ouest de Toronto, d’après la police régionale de Peel.

La Police provinciale de l’Ontario a signalé qu’une personne avait été tuée et deux autres blessées lorsqu’un arbre est tombé sur une roulotte de camping près du lac Pinehurst, dans la région de Waterloo.

Vents jusqu’à 151 km/h

Des vents forts ont été enregistrés à plusieurs endroits, notamment sur le lac Memphrémagog avec des rafales allant jusqu’à 151 km/h, à Trois-Rivières avec des pointes à 96 km/h et à Gatineau jusqu’à 90 km/h, samedi en fin d’après-midi. En Ontario, des pointes à 132 km/h ont été enregistrées dans la région de Waterloo.

De nombreux foyers sont encore privés d’électricité, dimanche. Au plus fort de l’événement, quelque 550 000 clients étaient sans électricité, a indiqué Hydro-Québec.

Les régions les plus touchées sont les Laurentides où près de 155 000 ménages sont concernés, dimanche matin, suivi de Lanaudière (101 000 clients) et de l’Outaouais (97 000 clients).

Dimanche matin, Hydro-Québec mentionnait que « le rétablissement a progressé au cours de la nuit et (que) plus de 350 équipes (plus de 700 travailleurs) sont mobilisées ce matin. »

En Ontario, tôt dimanche matin, environ 269 000 clients d’Hydro One étaient sans électricité, tandis qu’Hydro Ottawa a signalé plus de 550 pannes affectant plus de 170 000 clients.

La région de Montréal a été globalement épargnée par les orages, celui-ci s’étant déplacé depuis l’Ontario dans les régions de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie jusqu’à celle de la Capitale-Nationale samedi en fin d’après-midi. L’Estrie et la Chaudière-Appalaches ont quant à elles été touchées par une autre cellule orageuse dans la nuit, vers 3 h dimanche.

Bâtiments endommagés

Plusieurs municipalités ont fait état d’arbres tombés et de bris.

Dans la ville de Québec, une partie de la toiture d’un immeuble de 72 condos a été emportée par le vent dans le quartier Vanier en début de soirée. Les résidants ont dû être évacués et seuls ceux des étages inférieurs ont pu réintégrer leur logement plus tard en soirée, a expliqué Alexandre Lajoie du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec dans un courriel.

Si la structure du bâtiment n’a pas été endommagée, de l’eau s’est infiltrée dans les logements des étages supérieurs. Une trentaine de condos ne pourront pas être réintégrés et certains résidants ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Dans Lanaudière, deux écoles ont été endommagées par les intempéries. Il s’agit de l’école Sainte-Bernadette de Notre-Dame-de-Lourdes et l’école Saint-Alphonse de Saint-Alphonse-Rodriguez, selon une note publiée par le Centre de services scolaire des Samares, qui indique travailler avec des experts pour évaluer la situation et « organiser le retour en classe de manière sécuritaire ».

À Val-Morin, dans les Laurentides, il est demandé aux résidants de réduire leur consommation d’eau potable au strict minimum. « En raison de la panne d’électricité, l’approvisionnement en eau produite par nos stations de pompage est au ralenti », a écrit la municipalité sur sa page Facebook.

En Outaouais, plusieurs résidants ont partagé sur les réseaux sociaux des photos de l’église Saint-Fidèle de Fassett dont le clocher s’est effondré.