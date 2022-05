Veille d’orages violents au Québec

Après la pluie, le beau temps, mais l’orage pourrait durer longtemps cette fin de semaine dans plusieurs régions du Québec. Environnement Canada prévient aussi que des tornades pourraient se former dans certains secteurs de la province.

Le soleil sera de nouveau au rendez-vous lundi un peu partout au Québec. Des veilles d’orages violents sont toutefois en vigueur ce samedi, en prévision de la soirée, dans plusieurs régions de la province, incluant Montréal et ses banlieues nord et sud, les Laurentides, Lanaudière, Charlevoix et Gatineau, entre autres.

Dans ces secteurs, des rafales « très fortes » sont à prévoir en fin d’après-midi et ce soir, de même que de la grêle « de grosse taille » et de la forte pluie, entrevoit Environnement Canada, qui appelle les résidents de ces secteurs à faire preuve de prudence s’ils s’aventurent à l’extérieur pendant ces intempéries.

Dans certaines régions du Québec, les conditions sont par ailleurs « propices à la formation d’orages violents qui pourraient produire des tornades » ce samedi. C’est notamment le cas en Beauce, à Drummondville, en Estrie, en Mauricie, à Montmagny-L’Islet et à Québec. « Il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles », peut-on lire sur le site web d’Environnement Canada.

La pluie se poursuivra dimanche dans plusieurs régions du Québec. Le soleil sera toutefois au rendez-vous lundi à l’occasion de la Journée nationale des patriotes.