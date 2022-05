Injonction demandée contre le Festival de St-Tite pour maltraitance animale

Un groupe de protection des droits des animaux demande à la Cour une injonction pour que soient interdites deux épreuves de rodéo au Festival Western de St-Tite pour cause de maltraitance animale.

La procédure a été déposée jeudi à la Cour.

La Communauté Droit animalier Québec (DAQ) veut que le festival tire un trait sur les activités de prise du veau au lasso et de celle du terrassement du bouvillon.

C’est la première fois que DAQ, un organisme sans but lucratif, saisit les tribunaux d’une demande visant à faire respecter les droits des animaux.

« Il y a des abus et des mauvais traitements, ce qui peut affecter la santé et la sécurité des veaux et des bouvillons », ces derniers étant des veaux devenus adolescents, a expliqué Oana Zamfir de chez DAQ.

« Ces activités constituent un traitement qui leur cause des douleurs aiguës, une anxiété et une souffrance excessives, les plaçant ainsi dans une situation de détresse », est-il allégué dans la demande d’injonction.

Celle-ci se fonde sur des changements apportés à la loi, notamment au Code civil du Québec qui prévoit désormais que les animaux ne sont plus des choses ni des biens : « Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. » Et aussi, le législateur québécois a octroyé un nouveau statut juridique à l’animal par l’adoption de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (« Loi BÊSA »).

DAQ a déposé des vidéos des rodéos filmées en 2017, 2019 et 2021 en soutien à ses allégations de mauvais traitements des bêtes.

Le Festival Western a l’intention de réagir plus tard par communiqué.