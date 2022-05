La Cour autorise une action collective contre le diocèse de Québec

La Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective visant l’ensemble des crimes sexuels perpétrés, depuis 1940, par les personnes placées sous la responsabilité du diocèse de Québec. Le recours, inédit par son ampleur, pourrait concerner des milliers de victimes.

Dans une décision de 14 pages, le juge Bernard Godbout donne le feu vert à la demande déposée en 2020 au nom de Gaétan Bégin et Pierre Bolduc. Le deux affirment avoir subi les abus sexuels répétés de deux prêtres de leur paroisse dans les années 1950 et 1960. Le premier aurait enduré les sévices entre 14 et 17 ans, le second à partir de ses 12 ans.

Le recours demande que le diocèse soit tenu responsable pour les gestes criminels perpétrés par quiconque était sous son autorité, que ces personnes aient été prêtres, employées ou bénévoles, religieuses ou laïques.

L’action collective autorise également les héritiers et les ayants droit des victimes à réclamer un dédommagement en leur nom. Présentement, 88 personnes ont manifesté leur intention de joindre le recours. « C’est clair, pour moi, qu’il y a des centaines et des centaines de victimes qui vont s’ajouter, indique l’avocat Alain Arsenault, qui pilote le dossier avec l’ancien ministre Me Marc Bellemare. C’est de ça dont le diocèse a peur, de se retrouver avec des milliers de victimes à dédommager. »

D’autres détails à venir.