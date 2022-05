Quoi surveiller aujourd’hui ?

Inconduites sexuelles dans l’armée

Le rapport de l’ex-juge à la Cour suprême Louise Arbour sur les inconduites sexuelles dans l’armée canadienne doit être déposé aujourd’hui, selon ce qu’avait déclaré la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, en comité sénatorial.

Ottawa avait fait appel à Mme Arbour en avril pour qu’elle examine pendant un an ce type d’inconduites au sein des Forces armées. Cette demande était survenue après des allégations d’inconduites sexuelles impliquant certains des plus hauts gradés de l’armée.

Déjà, la ministre Anand a accepté une « recommandation provisoire » demandant le transfert de ces cas aux autorités civiles.