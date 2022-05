Quoi surveiller aujourd’hui ?

CHSLD : la coroner présente son rapport

Trois jours après avoir déposé son rapport sur les nombreux décès survenus dans les résidences pour aînés au début de la pandémie, la coroner Géhane Kamel prendra la parole devant la presse pour présenter ses conclusions. Elle devrait aussi livrer ses recommandations.

Dans son rapport, Mme Kamel estime que le modèle des centres pour aînés entièrement privés appartient au passé, et que le Québec devrait se tourner davantage vers les soins à domicile. La coroner n’y désigne toutefois pas clairement de coupables, mais dénonce l’échec d’un système et le travail en vase clos.