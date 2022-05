Quoi surveiller aujourd’hui ?

Manifestation pour le réseau public de la santé et des services sociaux

Quelque 500 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux manifesteront à compter de 17 h devant l’Assemblée nationale pour lancer leur campagne revendiquant des politiques publiques afin d’assurer à la population québécoise une offre de services publics accessibles, de qualité et tournés vers l’avenir.