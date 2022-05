Quoi retenir de cette fin de semaine?

Une fusillade raciste à Buffalo

Un jeune homme blanc armé a ouvert le feu samedi dans un supermarché de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, faisant au moins dix morts, dont une majorité d’Afro-Américains. Le chef de la police locale a fait état de «dix personnes tuées» et de trois autres blessées. Onze étaient des Noirs et deux étaient des Blancs, dans ce quartier majoritairement afro-américain de la ville.

Le tueur présumé a été immédiatement arrêté sur place, poursuivi dans un premier temps pour «meurtre avec préméditation» et incarcéré. Il s’agit d’un jeune homme de 18 ans, blanc, qui était équipé d’un gilet pare-balles, d’un casque et d’une caméra pour diffuser son crime en direct sur la plateforme Twitch, ont annoncé à la presse les autorités policières et judiciaires locales.

En soirée, le FBI avait déjà annoncé enquêter sur un crime raciste. Un «manifeste» à caractère raciste avait notamment été diffusé par le tireur sur Internet avant les faits, selon des médias américains.