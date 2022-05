Le domaine l’Estérel, un autre bien classé détruit

Même s’il était protégé par l’État, un bijou du patrimoine moderne vient d’être détruit par des pelles mécaniques à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Un des plus grands joyaux de l’architecture moderne au Québec, le centre Estérel, a été détruit ce vendredi. Le bâtiment principal du complexe était en principe protégé au plus haut degré par l’État québécois, mais pas ses dépendances. Tout y est passé finalement, sous l’action de deux grosses pelles mécaniques.

Le maire de Sainte-Marguerite du lac-Masson, Gilles Lupien, se dit catastrophé. « On avait un bâtiment d’exception, un chef-d’œuvre. On vient de le perdre. Le ministère de la Culture et des Communications nous ont envoyé une autorisation de démolir. On n’avait pas de ressources ni de critères pour s’y opposer. Nous n’avions plus qu’à émettre le permis. »

Le propriétaire souhaitait démolir le manège, qui jouxte la partie principale protégée. « C’est ça qu’ils ont fait. Et le centre culturel, la plus belle partie, est venu avec ! Là, tout tenait à un fil. Et tout s’est effondré. C’est fini. ».

Il y a quelques jours, France Vanlaethem, professeure émérite à l’École de design de l’UQAM, s’était inquiétée publiquement de ce projet de démolition partielle approuvé par le ministère de la Culture et des Communications (MCC). « On avait même communiqué nos inquiétudes au ministère. En guise de réponse, nous avons reçu une lettre qui ne disait rien du tout »

Une situation prévisible

Le 9 mars dernier, Renée Genest, directrice générale d’Action Patrimoine, et France Vanlaethem, présidente de Docomomo Québec, avaient même écrit une lettre à M. Jean-Jacques Adjzian, directeur à la direction du patrimoine du Ministère, pour le mettre en garde. « Nous voudrions être rassurés que toutes les vérifications ont été faites avant d’autoriser la démolition » partielle de l’édifice, écrivait le duo. « Il ne faudrait pas que l’intervention sur la partie arrière de l’immeuble mette en péril la stabilité de l’avant, dont une partie s’est récemment effondrée. »

Genest et Vanlaethem demandaient en outre au MCC « si des études structurelles de cet édifice qui compte parmi les premières constructions en béton valident la démolition. » Le MCC n’avait rien répondu de conséquent, regrette Mme Vanlaethem.

Dans un tweet lancé vendredi en milieu d’après-midi, la ministre responsable, Nathalie Roy, affirme ceci : « Je viens d’apprendre que le bâtiment patrimonial classé du domaine de l’Estérel dans les Laurentides a été démoli illégalement, sans aucune autorisation. » Elle ajoute avoir « demandé au ministère de faire toute la lumière sur ce qu’il s’est passé ». Elle conclut en disant : « Nous appliquerons la loi. »

France Vanlaethem parvient-elle à s’expliquer ce qui a pu causer la perte d’un bâtiment dont tout le monde a reconnu l’importance ? « Je ne suis pas étonné, je vous dirais. Le propriétaire du bien avait-il un intérêt particulier pour le patrimoine du Québec ? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Le ministère de la Culture, lui, a-t-il surveillé de près les travaux ? Le ministère n’avait pas jugé bon, en tout cas, de protéger l’ensemble du bien. Et voilà, maintenant c’est terminé. »

En péril depuis des années

La situation de ce complexe de villégiature de style Art déco, érigé dans les Laurentides entre 1936 et 1937 par le baron belge Louis Empain, a été maintes fois dénoncée par l’Ordre des architectes. Les architectes se disaient indignés que « le berceau de la modernité architecturale au Québec » se retrouve en péril malgré son classement.

Lorsqu’il achète les lieux dans les années 1930, le baron belge n’a pas trente ans. Riche comme crésus, il confie à un architecte de réputation internationale le soin de dessiner un bâtiment exceptionnel. C’est à un de ses compatriotes, Antoine Courtens, un lauréat du Prix de Rome, que revient le contrat. En 1938, le complexe est inauguré par une grande réception dans la salle de bal. C’est nul autre que Benny Goodman qui dirige l’orchestre.

Le centre original comprenait un restaurant cabaret, une salle de cinéma, des bureaux, des appartements, un garage et une station-service. Des chalets y sont associés. Dans l’un d’eux, le romancier Georges Simenon écrira trois romans, dont l’un de ses plus célèbres : Trois chambres à Manhattan.

La propriété a changé de mains à plusieurs reprises avant d’être acquise par la municipalité en 1978, qui la convertit en centre communautaire et en hôtel de ville. En 2013, un promoteur privé a racheté l’ensemble pour construire sur place un centre récréatif et hôtelier. Une démolition partielle avait vite été projetée, même si la MRC des Pays-d’en-Haut avait inscrit ce domaine comme une des composantes importantes du patrimoine de son territoire dans sa politique culturelle et son schéma d’aménagement.

Devant l’indignation générale, le ministère a classé l’immeuble qui borde le lac Masson ainsi que des éléments particuliers de sa décoration Art déco. Mais l’immeuble a néanmoins été laissé dans un abandon quasi complet. Malgré plusieurs appels à agir. Le Devoir a plusieurs fois signalé à l’attention du public l’état de dépérissement qui menaçait ce bâtiment d’exception.