La nation wet’suwet’en dénonce le financement de la Banque royale du Canada dans les énergies fossiles

Des dizaines de personnes en appuie à la nation wet’suwet’en en Colombie-Britannique se sont rassemblées à Montréal jeudi devant le siège social de la Banque royale du Canada (RBC), pour dénoncer son financement dans les projets controversés de gazoduc Coastal GasLink (CGL) et TransMountain (TMX).

« Certains investissent dans cette banque sans savoir que la RBC utilise cet argent pour construire des pipelines et que cela incite à la violence sur notre territoire. Sur notre terre, notre air, notre eau, nos femmes, nos hommes et nos enfants », a souligné en entrevue avec Le Devoir Chef Na’Moks, chef héréditaire Tsayu de la nation Wet’suwet’en.

Celui-ci est au Québec depuis la fin de semaine dernière pour sensibiliser la population sur les répercussions du projet de gazoduc de 670 km sur les droits territoriaux de sa communauté et pour dénoncer les agissements de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), dont les agents ont fait plusieurs arrestations musclées qui ont fait les manchettes. « Il faut que ça se sache mondialement que la RBC met de l’argent dans toute cette violence et que ça contribue aux changements climatiques », a insisté le Chef Na’Moks.

Sa tentative de rencontrer des représentants de la RBC lors de son passage à Montréal s’est soldée par un refus, a-t-il également affirmé. « Ils ont absolument refusé, et ce n’est pas la première fois », a-t-il dit.

Greenpeace Canada et Amnistie internationale Canada ont également participé à l’organisation du rassemblement. « La RBC est la pire des banques canadiennes quand on parle d’investissement dans les combustibles fossiles », a lancé en entrevue au Devoir Patrick Bonin, le responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. « Elle se classe cinquième au monde dans ce type d’investissement depuis la signature de l’Accord de Paris. Cela représente 200 milliards de dollars », a-t-il ajouté.

Plusieurs voitures de police étaient sur place au rassemblement, dont l’ambiance était calme et pacifique, et des agents étaient postés à l’entrée de la place Ville-Marie. « Je suis l’homme le mieux protégé du Canada, les agents me suivent partout », a lancé, ironique, le Chef Na’Moks lors de son discours.

Pour Mélissa Mollen-Dupuis, militante innue, également présente au rassemblement et qui a rencontré jeudi le Chef Na’Moks, sa présence est une façon pour les communautés au Québec d’appuyer leur lutte et de créer des ponts. « Il amène une perspective qui est parfois ignorée sur la côte-est à cause de la réalité francophone, pense-t-elle. Je peux essayer de porter leur message en tant que femme autochtone francophone, parce que ce sont des réalités qui nous touchent aussi ».

Dans une déclaration écrite transmise au Devoir jeudi en début de soirée, la RBC a déclaré croire que « les changements climatiques sont l’une des problématiques les plus pressantes de notre époque et que chacun a un rôle à jouer ». « Nous soutenons activement une transition inclusive, et nous le faisons en finançant des projets innovants, responsables et renouvelables afin de nous assurer que nous pourrons répondre aux besoins énergétiques de notre monde à l’avenir », ajoute-t-on. « RBC respecte le droit des individus de faire entendre leur voix sur des sujets importants qui nous touchent tous, et de le faire de manière pacifique », insiste-t-on.