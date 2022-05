L’adhésion de la Finlande à l’OTAN serait « assurément » une menace pour la Russie, a estimé jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« L’élargissement de l’OTAN et le rapprochement de l’Alliance de nos frontières ne rendent pas le monde et notre continent plus stable et plus sûr », a déclaré M. Peskov à la presse, répondant « assurément » à la question de savoir si la Russie considérerait une entrée de la Finlande dans l’OTAN comme une menace.

Le président et la première ministre de la Finlande se sont dits favorables jeudi à une adhésion « sans délai » à l’OTAN, précisant que la décision du pays nordique serait annoncée dimanche à l’organisation.

« Être membre de l’OTAN renforcerait la sécurité de la Finlande. En tant que membre de l’OTAN, la Finlande renforcerait l’alliance dans son ensemble. La Finlande doit être candidate à l’adhésion à l’OTAN sans délai », ont affirmé le président Sauli Niinistö et la première ministre Sanna Marin dans un communiqué commun.

Pour M. Peskov, la réponse de la Russie dépendra « des retombées pratiques de ce processus, de l’avancée des infrastructures militaires vers nos frontières ».

« Tout cela constituera les éléments d’une analyse spécifique et pour l’élaboration des mesures nécessaires afin d’équilibrer la situation », a-t-il ajouté.