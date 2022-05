Quoi surveiller aujourd’hui ?

Conflit en Ukraine

Alors que l’invasion russe en est à son 78e jour, la situation dans la ville de Kharkiv sera à surveiller. Les soldats ukrainiens disaient être en train de repousser l’armée russe hors de la deuxième plus grande ville du pays.

Sur le plan diplomatique, la journée sera chargée. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU organise une session extraordinaire sur « la détérioration de la situation des droits de la personne en Ukraine ». Kiev avait fait une demande en ce sens, soutenue par des dizaines de pays.

Par ailleurs, à New York, le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra pour sa part une réunion sur la situation en Ukraine, et ce, à la demande de la France et du Mexique.

En Allemagne, les ministres des Affaires étrangères du G7 seront réunis, et le dossier ukrainien risque fort de résonner.