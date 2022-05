Quoi surveiller aujourd’hui ?

Meilleur accès à l’avortement

Le dossier de l’avortement est revenu à l’avant-plan au Canada, en raison de ce qui se passe chez nos voisins du Sud avec la Cour suprême américaine et le décret Roe v. Wade. Mercredi, le gouvernement Trudeau doit annoncer sur l’heure du dîner qu’il accordera du financement destiné à améliorer l’accès à des services en matière d’avortement.

C’est le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, qui rencontreront la presse à ce sujet. Ces deux ministres ont d’ailleurs été choisis par le premier ministre Trudeau pour voir quelles sont les options d’Ottawa pour renforcer l’accès à l’avortement au Canada, notamment sur le plan législatif.