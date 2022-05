Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le Canadien repêchera-t-il au premier rang ?

C’est ce mardi, au New Jersey, que la Ligue nationale de hockey tient la loterie de son repêchage. L’objectif de l’exercice est de savoir dans quel ordre les formations choisiront les meilleurs espoirs issus des ligues juniors. Avec à la clé la possibilité de mettre le grappin sur la crème de la crème.

En raison de sa piètre saison, le Canadien de Montréal est tristement en bonne position pour obtenir le premier choix. En ayant terminé au 32e et dernier rang de la LNH, le Tricolore est assuré de repêcher dans les trois premiers, et se retrouve avec 25,5 % des chances d’être le premier à choisir lors du repêchage, qui aura lieu les 7 et 8 juillet au Centre Bell.