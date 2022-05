Une autre baleine aperçue à Montréal

Pour la seconde fois en seulement deux ans, une baleine se retrouve dans la région de Montréal. Cette fois, il s’agit d’un petit rorqual, une espèce qui est normalement observée à plus de 450 kilomètres en aval du pont Jacques-Cartier, dans l’estuaire du Saint-Laurent. On ignore pourquoi cet animal s’est aventuré aussi loin de son habitat naturel.

Le petit rorqual est un cétacé qui peut mesurer environ neuf à dix mètres à l’âge adulte. Celui qui a été aperçu entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame dimanche et lundi serait cependant un juvénile, donc possiblement un jeune né il y a de cela quelques mois à peine. Les petits rorquals mesurent déjà plus de 2,50 mètres à la naissance, pour un poids de près de 1000 livres.

Selon ce qu’a pu observer Le Devoir lundi après-midi, l’animal se tenait dans une zone de forts courants, près du pont du Cosmos, ce qui pourrait éventuellement épuiser l’animal. Plusieurs curieux étaient présents sur place, ainsi que des représentants de différents médias.

Le directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, évalue que l’animal serait en bonne condition physique. Il se trouve toutefois très loin de son habitat naturel. Pour le moment, aucune intervention n’est prévue. La capture d’un tel animal vivant nageant en eaux libres n’a jamais été tentée au Québec.

Les scientifiques évaluent cependant la situation de cette baleine égarée. On ne sait d’ailleurs pas s’il serait en mesure de s’alimenter dans le secteur.

Cette espèce de cétacé à fanons est très fréquemment observée dans l’estuaire du Saint-Laurent, soit à plus de 450 kilomètres de Montréal. Des individus ont d’ailleurs été aperçus au cours des dernières semaines dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. Il ne s’agit pas d’une espèce en péril.

Baleine à bosse

C’est la deuxième fois en moins de deux ans qu’un cétacé de grande taille se retrouve dans la région de Montréal. En mai 2020, une jeune baleine à bosse femelle a passé plusieurs jours dans le même secteur. Pendant un peu plus d’une semaine, elle a attiré chaque jour des centaines de curieux venus l’observer près du quai de l’horloge. Ils ont notamment pu la voir effectuer des dizaines de sauts spectaculaires hors de l’eau. Cet animal avait aussi passé plus d’une journée dans le tronçon situé entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame.

La baleine à bosse qui a causé tout un émoi en 2020 à Montréal est finalement morte des suites d’un « événement soudain », selon le rapport de la nécropsie du cétacé. Même si la piste d’une collision avec un navire dans la voie maritime du Saint-Laurent demeure très plausible, les scientifiques qui ont analysé le cas n’ont pas pu confirmer cette hypothèse.