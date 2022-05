Le point sur la pénurie de main-d’œuvre

Les présidents et présidentes de huit organisations syndicales qui œuvrent dans le milieu de la santé et des services sociaux tiendront un point de presse ce matin, à 10 h, devant le centre de recherche du CHUM, à Montréal, afin de presser le gouvernement Legault de «mieux planifier les activités» dans le réseau et de «s’assurer de la disponibilité du personnel».

Malgré un certain ralentissement de la sixième vague de cas de COVID-19, les urgences continuent de déborder dans de nombreux hôpitaux, à Montréal comme ailleurs dans la province, où le temps d’attente s’allonge pour voir un médecin, dans un contexte accru de pénurie de main-d’œuvre.