Quoi surveiller en fin de semaine ?

Pierre Poilievre à Lévis

Le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre tient samedi soir un événement partisan à Lévis. Un sondage mené le mois dernier le plaçait en avance dans la course, devant Jean Charest.

Jeudi soir, M. Poilievre a été au centre des attaques lors d’un débat organisé par le Canada Strong and Free Network (anciennement le Centre Manning), où cinq des six candidats inscrits dans la course ont échangé. M. Poilievre a eu des échanges acrimonieux avec Jean Charest.