Le milieu politique réagit à l’éviction «déplorable» de deux groupes de défense des locataires à Montréal

La Ville de Montréal promet d’aider les deux groupes de défense des droits des locataires forcés de quitter un bâtiment racheté par une école privée de Toronto dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à se reloger, tandis que des organismes et des élus de l’Assemblée nationale demandent à Québec d’offrir plus de stabilité aux organismes communautaires locataires.

Cestar College, basé dans la Ville-Reine, a fait l’acquisition l’automne dernier d’un bâtiment de quatre étages à vocation commerciale situé sur la rue Ontario Est afin de rénover entièrement celui-ci, puis d’y offrir quatre programmes éducatifs. Ce bâtiment hébergeait initialement six organismes communautaires, mais trois ont quitté les lieux dans les derniers mois. Parmi les organismes restants qui seront bientôt évincés, on compte deux groupes de défense des locataires de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, soit le Comité BAILS et Entraide logement. Ceux-ci doivent quitter ce bâtiment d’ici au 1er juillet, rapportait Le Devoir ce vendredi.

« C’est troublant, d’autant plus que ce sont des organismes qui travaillent pour le droit au logement, un enjeu essentiel pour notre quartier », a réagi par écrit vendredi le conseiller du district d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell. Celui-ci a assuré qu’un employé de l’arrondissement est « en contact » avec ces deux groupes de défense des locataires « depuis le mois de mars » afin de les aider à se reloger.

« En ce moment, on fait un autre tour de roue avec eux pour les soutenir dans la recherche de locaux qui leur conviennent. On tient à préserver la vocation populaire du quartier, avec un tissu social fort et solidaire », a ajouté M. Caldwell.

L’éviction de groupes communautaires est d’ailleurs commune et « rappelle tristement que la crise du logement concerne et touche tout le monde », a pour sa part écrit le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en fin d’après-midi. « La Ville n’a cependant pas les leviers réglementaires pour éliminer ces pratiques dans les locaux commerciaux », dont les baux offrent une protection très faible aux locataires, par rapport à leur équivalent dans les bâtiments à vocation résidentielle, a souligné l’attachée de presse Marikym Gaudreault.

« [La Ville] s’assure toutefois d’accompagner et de soutenir les organismes touchés de différentes façons, notamment par le biais de son programme de subvention pour locaux à vocation communautaire et dans l’accompagnement pour la recherche de nouveaux locaux », a-t-elle fait valoir.

La porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain, Véronique Laflamme, propose pour sa part que la Ville réserve certains de ses bâtiments et terrains « excédentaires » à des organismes communautaires. Ceux-ci pourraient alors sortir de la précarité que leur impose le fait de devoir signer un bail commercial en plus d’avoir la garantie de pouvoir rester au coeur des quartiers qu’ils desservent, évoque-t-elle. « Les organismes ont besoin de rester au coeur des communautés qui ont mis en place ces ressources-là », souligne la porte-parole.

Or, « il manque des infrastructures sociocommunautaires pour héberger les organismes dans tous les quartiers » de Montréal, relève également le député de Québec solidaire Andrés Fontecilla, qui demande à Québec de fournir des locaux aux groupes communautaires dans le besoin.

Le gouvernement Legault pourrait d’autre part s’attaquer à « l’absence totale d’encadrement des baux commerciaux », renchérit le député. « Il y a une nécessité que le gouvernement du Québec légifère en cette matière-là, mais je vois peu de possibilités que le gouvernement du Québec agisse dans ce sens-là », laisse tomber le député, qui qualifie de « déplorable » l’éviction de deux groupes de défense des locataires de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Un collège qui dérange

Du côté du Parti québécois (PQ), c’est surtout l’intérêt affiché de ce collège privé de Toronto de s’étendre à Montréal et dans le reste du Québec qui fait réagir, au moment où le gouvernement du Québec entend adopter dans les prochains mois son projet de loi 96, qui vise à renforcer la Charte de la langue française.

« Dans son propre projet de loi 96, le gouvernement nous disait vouloir geler l’effectif étudiant des collèges anglophones privés non subventionnés. En acceptant la venue Cestar College, il contreviendrait à l’esprit de sa propre loi, ce qui est un non-sens, a réagi par écrit le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon.

« Si la CAQ autorise cela, on aura une énième démonstration de son double discours en matière linguistique. Je pense qu’à ce stade-ci, les citoyens de l’est de Montréal ont bien davantage besoin d’organismes communautaires qui oeuvrent dans le logement que d’un collège privé anglophone », a-t-il renchéri.

Au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, on confirme que le dossier du College Cestar concernant l’aménagement d’une école dans un bâtiment de la rue Ontario Est est « en analyse ». Ce collège privé de Toronto a d’autre part entamé des démarches pour acquérir les collèges controversés de l’entreprise Rising Phoenix International au Québec, mais encore là, « la demande de cession de permis est toujours en cours d’analyse au ministère de l’Éducation et au ministère de l’Enseignement supérieur », indique le directeur des communications Bryan St-Louis.

Les collèges de Rising Phoenix, situés à Montréal, à Longueuil et à Sherbrooke, avaient fait l’objet de nombreuses critiques reliées notamment à des frais accessoires faramineux imposés à des étudiants étrangers et à des tactiques douteuses en matière de recrutement. Un plan d’action a ensuite été présenté en juin dernier par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, afin de resserrer l’encadrement des collèges privés non subventionnés.

Avec Jeanne Corriveau et Lisa-Marie Gervais