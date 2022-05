Quoi surveiller aujourd’hui ?

Camille Laurin et la Société des musées du Québec

Le gouvernement Legault prévoit faire une annonce ce matin à 10 h au sujet de la Société des musées du Québec, un organisme qui chapeaute environ 300 institutions. Ce point de presse se déroule aujourd’hui le 6 mai, date du 100e anniversaire de Camille Laurin, à qui l’on doit la création de la Charte de la langue française.

Cette annonce doit justement être faite par le ministre de la Justice et responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette. Ce dernier sera entouré de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.