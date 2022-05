Le bar Kirouac de Québec laissera place à une coopérative d’habitation

Le bar Kirouac et ses soirées karaoké, entrés dans le folklore de la pandémie pour avoir couvé une importante éclosion de COVID-19 à l’automne 2020, céderont leur place à une coopérative d’habitation à l’horizon 2025.

Cette dernière, qui sera « portée par les citoyens » selon la mairie de Québec, aura pignon sur rue dans Saint-Sauveur, un quartier historiquement habité par des mal lotis et situé en basse-ville de Québec. Sa population s’étend au pied de la falaise qui a longtemps séparé les faubourgs huppés de la capitale et les masses ouvrières entassées en contrebas.

Depuis plusieurs années, cependant, le quartier change et s’embourgeoise. Un bar comme Le Kirouac, peuplé d’habitués presque toujours coincés en bas de l’échelle sociale, devait partager le voisinage avec des cafés aux latte chics et des restaurants à prix salé.

Le Kirouac qui sentait la bière et surtout, l’opprobre populaire après que la deuxième vague soit venue l’éclabousser, a fermé ses portes au printemps l’an dernier. Depuis, une société en marge de l’embourgeoisement en cours se retrouve orpheline d’un refuge où les uns venaient noyer on-ne-sait-quoi au fond de la bouteille, les autres, chanter au karaoké pour se faire entendre dans un monde qui tend rarement l’oreille à plus petit que lui.

Le bar, désormais simple bâtisse à l’abandon, se trouve au cœur d’un quadrilatère où se côtoient des réalités aux antipodes.

La misère

De l’autre côté de la rue, une maison de chambres abrite une ménagerie de maganés. Les loyers, dans cet immeuble en manque d’amour, oscillent entre 320 et 360 $. À ce prix, les toilettes sont communes, les corridors usés et la clientèle, difficile.

Le concierge, Richard Martin, n’a qu’un souhait : que l’édifice soit vendu et rasé.

« Je suis fatigué de me chicaner », raconte l’homme de 59 ans. Les problèmes de santé mentale ou de consommation de certains locataires dépassent sa capacité de tenir l’endroit en ordre. La police doit intervenir fréquemment : dans les trois dernières semaines, Richard l’a vu « débarquée une douzaine de fois ».

« Que le bar Le Kirouac soit fermé, ça ne me fait pas grand peine, explique-t-il. Souvent, je suis allé chercher des locataires qui passaient leur loyer dans les machines à sous. »

Pour tout loisir, Richard explique qu’il pédale et marche dans les rues de Saint-Sauveur, où il peut convoiter à loisir la nouvelle opulence qui émerge du quartier. Lui non plus ne roule pas sur l’or : incapable de se payer les restaurants qui fleurissent dans son voisinage, il songe à retourner vivre dans son Baie-Comeau natal. « Le fleuve me manque », soupire-t-il, le regard traversé par le souvenir du Saint-Laurent de son enfance.

La richesse

Juste à côté de chez Richard brillent des nouvelles maisons de ville. Terrasse sur le toit et grande fenêtre qui laisse entrer la lumière : Jade Auclair-Roy ne pouvait pas manquer cette occasion. En août 2020, elle et sa conjointe devenaient propriétaires. Prix : 425 000 $.

« Nous, c’est le quartier que nous trouvons vraiment le fun », explique la jeune trentenaire. Elle savait que « ce n’était pas toujours luxueux » en élisant domicile ici : toutefois, Jade a la certitude d’avoir fait un bon investissement.

L’offre commerciale en pleine effervescence du quartier rehausse déjà la valeur de Saint-Sauveur. Moins de deux ans après son achat, la jeune femme, elle-même évaluatrice immobilière, estime que sa propriété atteint maintenant un demi-million de dollars sur le marché.

« Notre but, quand nous avons acheté, c’était d’avoir un pied à terre en ville, explique-t-elle. Dans 5 ou 10 ans, nous voulons faire de la location à long terme. »

Jade ne pleure pas la disparition annoncée du Kirouac. C’est plutôt la maison de chambres que Richard tente tant bien que mal de tenir à flot qui l’insupporte. « La police vient vraiment souvent, déplore-t-elle. C’est bien plus ça que le bar Kirouac qui fait tache dans le quartier. »

Les Gaulois

Un en face de l’autre, deux mondes s’affrontent à armes inégales. Les moins nantis, tôt ou tard, devront partir, chasser par la richesse qui fleurit autour de leur pauvreté.

« Les gens veulent rester dans le quartier qu’ils aiment mais c’est de plus en plus impossible », souligne Éloïse Gaudreau, coordonnatrice du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. La coop, ajoute-t-elle, permettra de redonner ses droits à la mixité dans un quartier livré en pâture au privé. « C’est de la résistance. Comme les Gaulois. »