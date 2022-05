Quoi surveiller aujourd’hui ?

Rapport sur le hockey au Québec

Le rapport sur le développement du hockey au Québec que le gouvernement Legault avait commandé en novembre dernier sera rendu public aujourd’hui. La présentation sera menée par la ministre Isabelle Charest et l’ancien gardien de but et analyste Marc Denis, qui a présidé le comité chargé de ce rapport. Lors du lancement de l’initiative, le premier ministre François Legault disait vouloir « relancer le hockey, notre sport national », espérant à la clé « une renaissance » du sport au Québec. Le rapport pourrait parler de l’accessibilité de cette activité pour les jeunes.