Quoi surveiller aujourd’hui ?

La GG à Québec

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, effectuera une visite officielle à Québec mercredi, la première depuis son entrée en poste. Elle multipliera les rencontres au fil de la journée.

Mme Simon discutera entre autres avec le lieutenant-gouverneur du Québec, avec des leaders autochtones, avec la cheffe de l’opposition, Dominique Anglade, et avec le premier ministre, François Legault. De plus, elle signera le livre d’or de l’Assemblée.