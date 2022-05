Ce que ça signifie réellement pour les Américaines si «Roe vs Wade» est renversé

Il y a près de 50 ans, la Cour suprême des États-Unis a livré sa décision historique « Roe vs Wade », qui a conféré en 1973 une protection constitutionnelle au droit à l’avortement, partout au pays. Ce droit n’a toutefois jamais été absolu et depuis 50 ans, les Américaines craignent, année après année, de perdre ce que ce jugement avait permis de même qu’à chaque nouvelle nomination de juge à la Cour suprême et au gré des élections. Pour elles, cette crainte vient de prendre une sombre tournure.

Car une version préliminaire d’un jugement sur leur droit à l’avortement a été révélée lundi soir par le média américain Politico.

Celle-ci confirme le résultat redouté par bon nombre d’Américaines : si cette ébauche devient un jugement, « Roe vs Wade » sera renversé.

Les juges peuvent toutefois encore changer d’idée, et rendre un jugement différent de ce qui a été étalé dans les pages mises en ligne par Politico. Sauf que les juges nommés par des présidents républicains dominent la Cour suprême : il y a six républicains contre trois démocrates. Cet arrêt de 1973 est dans leur mire depuis fort longtemps.

Le suspense peut durer un certain temps : la Cour a normalement encore deux mois pour rendre sa version finale — et officielle.

Ce que dit « Roe vs Wade »

Même depuis 1973, le droit à l’avortement aux États-Unis n’a jamais été absolu et les États ont toujours conservé certains pouvoirs afin de limiter les avortements.

« Roe vs Wade » avait établi que la Constitution des États-Unis protège la liberté d’une femme enceinte d’obtenir un avortement, sans restrictions excessives de la part du gouvernement. Les décisions de la Cour suprême ont force de loi partout au pays.

Ce jugement a donné un cadre et des balises aux États, leur indiquant ce qu’ils pouvaient interdire ou pas dans leurs lois respectives.

Celles qui étaient les plus restrictives ont ainsi été immédiatement invalidées par le jugement de « Roe vs Wade ».

La Cour suprême avait basé sa décision sur le « droit à la vie privée » des femmes et sur le concept général de « liberté », protégés par la Constitution.

La plus haute cour américaine a ainsi lié les droits aux trois trimestres de la grossesse : durant le premier trimestre, les États ne peuvent pas prohiber l’avortement du tout. Durant le second, des limites peuvent être imposées, dans un but de protéger spécifiquement la santé de la femme et au cours du troisième, l’avortement peut être interdit complètement, du moment qu’il y a place à certaines exceptions, par exemple lorsque requis pour sauver la vie ou la santé de la femme.

Des États créatifs avec leurs lois

Depuis les années 1970, les États qui cherchaient à interdire l’avortement ont été créatifs en rédigeant leurs lois subséquentes. Au cours des décennies qui ont suivi « Roe vs Wade », de nombreuses lois restrictives ont été adoptées, et plusieurs ont été contestées jusqu’en Cour suprême.

C’est le cas, par exemple, d’une loi du Missouri qui requérait le consentement des parents pour une mineure cherchant à se faire avorter ou à celui de l’époux. Des méthodes d’avortement ont été interdites au cours des années, et l’une des attaques les plus fréquentes était celle du stade de grossesse qui permettait la cessation de grossesse ou pas.

Ainsi, en 1992, une autre loi contestée devant le plus haut tribunal américain a mené à une modification des balises de 1973 : désormais, le droit à l’avortement ne sera plus lié aux trimestres : il le sera plutôt associé à la viabilité du fœtus. Dans cette décision connue comme « Planned Parenthood vs Casey », la Cour réaffirme toutefois que le droit à l’avortement est constitutionnellement protégé.

Les attaques devant les tribunaux visant à restreindre les possibilités d’avortement se sont poursuivies jusqu’à ce jour.

L’ébauche du jugement qui a coulé

Actuellement, la cause devant la Cour suprême est une contestation d’une loi du Mississippi de 2018 qui interdit les avortements au-delà de 15 semaines de grossesse, sauf en cas d’urgence médicale ou une anormalité décelée au fœtus.

C’est l’ébauche de 98 pages du jugement majoritaire de la Cour sur cette loi qui a coulé.

Si son jugement final contient les mêmes conclusions, à la fois « Roe vs Wade » et « Planned Parenthood vs Casey » seront invalidés.

« La Constitution ne contient aucune mention de l’avortement et un tel droit n’est protégé par aucune disposition constitutionnelle », écrit le juge Samuel Alito.

Les États auraient ainsi plus de liberté pour légiférer afin de restreindre ou même de complètement interdire les avortements.

Ce qui signifie que les droits des femmes par rapport à leur autonomie et à leur corps vont varier — encore plus considérablement qu’avant — d’un État à l’autre.