Les avocats de l’aide juridique à Montréal votent la grève à l’unanimité

Après leurs collègues des Laurentides, de Lanaudière, de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent, c’est au tour des avocates et des avocats de l’aide juridique de Montréal et de Laval de voter à l’unanimité un mandat de grève de trois jours lors d’une assemblée générale tenue lundi soir, a appris Le Devoir.

« C’est donc l’ensemble des syndicats d’avocates et d’avocats de l’aide juridique affiliés à la CSN qui pourraient déclencher la grève au cours des prochains jours afin d’augmenter la pression sur le Conseil du trésor, qui refuse de consentir des mandats de négociation qui permettraient de maintenir la parité salariale avec les procureurs de la Couronne employés par Québec », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Il faut savoir que la convention collective des 400 avocats de l’aide juridique, échue depuis le 31 décembre 2019, reconnaissait le principe de parité entre les avocats de l’aide juridique et les procureurs de la Couronne. Or, les représentants du Conseil du trésor affirmaient publiquement la semaine dernière qu’ils n’avaient pas le mandat de maintenir cette parité. « C’est comme s’il fallait sauter à travers les cerceaux à chaque trois ans pour regagner ce qu’on a déjà acquis », déplore Justine Lambert-Boulianne, présidente du syndicat de Montréal et membre du comité national de négociation, en entrevue avec Le Devoir.

« Puisque nous sommes appelés à plaider les mêmes dossiers devant les mêmes tribunaux, il y a toujours eu parité salariale entre ces deux groupes d’avocats de l’État québécois », rappelle-t-elle.

Si l’objectif premier de ces mandats de grève est de faire passer le message au Conseil du Trésor, les avocats de l’aide juridique souhaitent aussi que le gouvernement arrime ses promesses en matière d’accès au logement, de violence conjugale, de protection de la jeunesse avec la réalité sur le terrain.

« Les avocats qui sont au front pour ces gens-là, c’est les avocats d’aide juridique, ajoute Me Lambert-Boulianne. En ce moment, le discours du gouvernement n’est pas du tout reflété dans les offres salariales qu’il nous fait. »